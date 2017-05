Les types de toitures les plus résistantes aux hivers québécois

article commandité

Les toitures garantissent le confort dans chaque maison. Bien installées, elles permettent de faire face à toutes les intempéries. Pour s’en garantir, tout repose sur les différents types de matériaux de construction des toitures. Afin de vous aider à choisir le type de toiture résistant qu’il vous faut, découvrez ci-après toutes les sortes de matériaux pour construire un toit, leurs avantages et leurs inconvénients.

La membrane d’asphalte multicouche ou gravier

Cette membrane est surtout utilisée pour le recouvrement des toits plats. Autrefois, le goudron était l’élément le plus utilisé pour ce genre de recouvrement, mais il comportait de sérieux points faibles à savoir la favorisation des fissures qui étaient colmatées. Ce matériau est plus résistant de par le fait qu’il s’agisse de feutre saturé dans de l’asphalte entre chaque couche et recouvert par du gravier. La membrane d’asphalte est moins coûteuse et propose une durée de vie moyenne plus longue (entre 20 et 25 ans) que celle du goudron. Toutefois, elle est plus lourde et peut se retrouver dans du drain. Il faudra prévoir des spécialistes dans la réfection et la réparation de toitures.

Les membranes élastomères ou bicouches

Ce sont des membranes doubles de bitume modifié et restent le matériau le plus utilisé par les couvreurs. Elles s’adaptent pour tout type de toit, notamment pour ceux en pentes et en plats. Elles affichent une bonne durabilité ainsi qu’une meilleure protection contre les intempéries et les saisons hivernales. Elles proposent également un fini plus uniforme pour l’esthétique de la maison. Par contre, leur pose nécessite un très grand savoir-faire, car le risque d’incendie est trop élevé du fait de l’utilisation des chalumeaux. De plus, elles sont plus dispendieuses que l’asphalte. Leur durée de vie est estimée entre 25 et 40 ans.

Les bardeaux d’asphalte

Très performants dans la mesure où ils offrent une durée de vie de 10 à 35 ans. Les bardeaux d’asphalte se distinguent par leurs poids. Plus ils sont lourds plus ils seront durables. Ils résistent parfaitement à l’humidité, sont peu dispendieux, et ne nécessitent pas beaucoup d’entretien. Ils existent en différentes déclinaisons de couleurs, de styles ou de finis. C'est un matériau de qualité supérieure qui garantit le confort en toute saison.

Les bardeaux de bois

Ils offrent une garantie entre 25 et 55 ans. Lisses ou rugueux, ce sont des matériaux forts avantageux pour se préserver des hivers québécois. Toutefois, ils sont particulièrement inflammables. Il est alors nécessaire, voire primordial, de se renseigner auprès d’un couvreur professionnel avant de les choisir.