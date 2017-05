Étudiant malade au Cégep à Joliette : les étudiants en Gestion de commerces se mobilisent!

La direction du Cégep à Joliette et les étudiants en Gestion de commerces sollicitent la population afin de venir en aide financièrement à Jonathan Mailhot, un étudiant du même programme, atteint d’une maladie rare.



Cet étudiant âgé de 20 ans, finissant du programme Gestion de commerces au Cégep et admis à l’université l’automne prochain, a vu sa vie basculer suite à un diagnostic d'aplasie médullaire et d'une seconde maladie rare.



Des recherches sont en cours en Chine, en Afrique et en Allemagne pour venir en aide à Jonathan, présentement hospitalisé pour un minimum de six mois. Une longue période d’attente et d’angoisse l’attend en prévision d’une chimiothérapie, d’une greffe de moelle osseuse et d’autres traitements à venir.



Les étudiants en Gestion de commerces du Cégep à Joliette ont été extrêmement touchés par l’épreuve que vit leur collègue de classe. Espérant qu’il se remette sur pied rapidement, ils ont décidé de lancer une levée de fonds afin d’alléger le fardeau financier de Jonathan, sans compromettre la poursuite de ses études universitaires. Pour ce faire, ils ont créé une campagne de financement par le biais de Onedollargift, une plateforme Web qui permet d’amasser des fonds pour réaliser différents rêves.



La direction du Cégep a elle aussi été très sensible à la situation et a souhaité se mobiliser afin de venir en aide à cet étudiant. À ce jour, plus de 8 000 $ ont été amassés.



« Ayant reçu plusieurs transfusions sanguines, je tiens à remercier sincèrement tous les donneurs de sang qui m'aident à maintenir mon état stable. Merci également du fond du cœur pour tous vos dons qui m’aideront à guérir plus rapidement et qui feront une réelle différence pour atteindre mon rêve d’aller à l’université », a affirmé Jonathan.



Vous aimeriez vous aussi venir en aide à cet étudiant?



Il est encore possible d’aider Jonathan en faisant un don en argent à cette adresse Web : www.onedollargift.com/ca-fr/Reve-Guerir-mon-aplasie-medullaire--20683.



Aussi, vous êtes invités à devenir membre de la banque mondiale de moelle osseuse. L’inscription est simple et le don, sans douleur. Cette banque contient déjà plus de 25 millions de personnes et, de ce nombre, seulement deux sont compatibles avec l’ADN de Jonathan, d’où l’importance de chaque donneur : www.hema-quebec.qc.ca/cellules-souches/savoir-plus/demarche.fr.html.



La direction du Cégep tient à remercier l’association étudiante (RÉÉCJL), la Fondation du Cégep à Joliette et les membres de la communauté collégiale qui ont contribué de façon importante à cette levée de fonds. Félicitations aussi aux étudiants en Gestion de commerces qui ont eu cette initiative et merci à tous ceux qui ont fait ou feront un don pour Jonathan.