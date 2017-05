Groupe CRH Canada – Usine de Joliette, toujours aussi dynamique pour venir en aide aux plus démunis de Lanaudière

Les employés de Groupe CRH Canada – Usine de Joliette, se sont mobilisés afin de remettre une somme de 10 806 $ à Centraide Lanaudière, un record pour la compagnie.

Dirigé d’une main de maître par sa coordonnatrice de campagne France Deschênes, cette dernière était heureuse de remettre à Centraide un montant de 10 806 $. Madame Deschênes, entourée d’une équipe dévouée et dynamique, a organisé plusieurs activités afin de récolter des dons durant la campagne Centraide. Parmi les activités, on retrouve un dîner barbecue, la vente de palettes et de meubles usagés, ainsi qu'une contribution directe de la part des travailleurs et travailleuses.

Centraide Lanaudière tient à remercier chaleureusement Groupe CRH Canada – Usine Joliette et ses employés pour leur engagement dans leur campagne en milieu de travail. Les dons recueillis par les campagnes en milieu de travail contribuent à plus de 70% du résultat de la campagne annuelle de Centraide Lanaudière afin d’aider plus de 60 000 lanaudois.

Sur la photo : De gauche à droite : Mme Martine Jean, Mme Isabelle Lauzon, Mme France Deschênes, Mme Nicole Campeau, M Jean-François Malo, Mme Anne Laganière et Mme Josée Paquette.