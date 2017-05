Les élèves du CEB se distinguent lors de la soirée de reconnaissance mérite en histoire

Mardi le 16 mai dernier, en soirée à la salle Julie-Pothier, a eu lieu la soirée Reconnaissance Mérite en histoire, organisée par la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière, qui récompense les élèves de la région de Lanaudière de 4e secondaire qui ont obtenu la note exceptionnelle de 95% et plus lors de l’examen d’histoire du ministère de l’Éducation.



Lors de cette soirée, 16 élèves du Collège Esther-Blondin (Laurie-Anne Alarie, Camille Baillargeon, Claudia Beaudry, Gabrielle Bégin-Lebeuf, Brittany Boucher, Jérémie Boudreault, Antoine BreaultGermain, Laurie Chapron, Maude Chartier, Audrey-Ann Coutu, Xin Yi Du, Laurie Durand, Emy Lanthier, Amélie Maheu, Frédérike Tessier et William Walsh) se sont distingués et ont obtenus les honneurs.



« Nous sommes très fiers de l’excellence des résultats de nos élèves en histoire. Leur enseignant, M. Michel Lavallée, fait un travail exceptionnel et sait transmettre l’intérêt pour l’histoire du Québec » explique Mme Chantal Longpré, directrice générale du Collège Esther-Blondin.



De plus, 6 de nos 16 élèves méritants ont obtenu une note parfaite lors de leur examen final. Toutes nos félicitations!