Le Comité de prévention de l’abandon scolaire (Comité PAS) – MRC de Joliette a tenu son premier Gala persévérance scolaire le 9 mai dernier. Pour l’occasion, 21 lauréats issus des écoles primaires et secondaires ainsi que du Centre multiservice des Samares se sont vu honorer pour les efforts soutenus qu’ils ont consentis à leur réussite scolaire.

C’est sous les yeux de leurs fiers parents que les lauréats ont reçu de nombreux mots d’encouragement des directions d’école et des enseignants venus témoigner du parcours inspirant et de la ténacité de ces élèves. Ce fut pour tous une première édition empreinte d’émotion. Ann-Marie Picard, directrice du CREVALE, a tenu à souligner l’importance et l’implication des parents et des enseignants dans la réussite scolaire : « Tous les élèves récompensés ce soir sont de beaux exemples de persévérance et peuvent être fiers de leur réussite. Il importe également de souligner le travail des personnes qui accompagnent quotidiennement les lauréats et qui les encouragent, les soutiennent, les valorisent. Derrière chaque jeune, chaque élève qui persévère, se cachent de merveilleux parents et une équipeécole dévouée ! »



Les lauréats 2017 du premier Gala persévérance scolaire du Comité PAS – MRC de Joliette sont :