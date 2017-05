Le Collège Esther-Blondin souhaite la bienvenue à la 72e cohorte

Lors de la soirée d’hier, le 17 mai 2017 de 18h à 20h30, le Collège Esther-Blondin était fier de recevoir ses futurs élèves de 1re secondaire, ceux qui débuteront en septembre prochain. Ils ont donc eu droit à une soirée de familiarisation haute en couleurs! Au menu : visite du Collège, défis amusants, sports à l'extérieur, bar à crème glacée, en plus de se familiariser avec le Collège et de faire connaissance avec les éducateurs! Quel bonheur de voir repartir ces jeunes heureux de leur soirée et enthousiastes à vivre leur rentrée au secondaire!



« Le but de la soirée de familiarisation est de rassurer les élèves (et leurs parents!) puisqu’on le sait, le passage du primaire au secondaire est l’un des moments les plus anxiogènes de la vie des jeunes. Nous voulons tout mettre en œuvre pour réduire le stress que vivent les élèves de 6e année face à leur entrée au secondaire. De par les étincelles dans les yeux des élèves au terme de la soirée, nous pouvons assurément affirmer : mission accomplie! » explique M. Luc Lemire, directeur adjoint en 1re secondaire.



Les membres du personnel du Collège Esther-Blondin ont bien hâte de les accueillir, mais d’ici là, leur souhaitent une belle fin d’année scolaire et des vacances bien méritées!