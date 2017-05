Centraide Lanaudière reçoit 113 930$ de la Campagne Entraide - Gouvernement du Québec

La Campagne Entraide – gouvernement du Québec a versé une somme de 113 930 $ à Centraide Lanaudière.

Cette somme a été généreusement récoltée par les travailleurs et les retraités de la fonction publique et contribuera à aider les plus démunis de la région. Centraide Lanaudière tient à remercier tous les artisans de la Campagne Entraide – Gouvernement du Québec pour leur soutien. L’aide financière reçue par le biais de la campagne de souscription permettra à l’organisme de continuer sa mission d’améliorer la qualité de vie des gens.

Rappelons que Centraide Lanaudière soutient 90 organismes lanaudois pour briser l’isolement social, assurer l’essentiel, soutenir la réussite des jeunes et bâtir des milieux de vie rassembleurs.



Sur la photo de gauche à droite : La vice-présidente exécutive du comité Entraide et sous-ministre adjointe du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Mme Chantal Maltais, ainsi que la trésorière du comité Entraide et représentante du syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, Mme Diane Fortin, remettant le chèque à la directrice générale de Centraide Lanaudière, Mme Nicole Campeau.