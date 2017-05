Une 35e édition pour la Classique Richelieu-Harnois

La Fondation Harnois-Richelieu est fière d’annoncer que la 35e Classique Richelieu-Harnois se déroulera le mardi 6 juin prochain au Club de Golf Montcalm de Saint-Liguori, sous la présidence d’honneur de Monsieur Jean-Paul Perreault, de la société de comptables professionnels agréés, Gendron, Ouellette, Perreault CPA inc.



Les sommes recueillies seront versées à des organismes de la région tels que le Camp Richelieu StCôme, la Maison Clémentine, Moisson Lanaudière, le Camp Papillon, la Manne quotidienne et la Soupière.



Le 6 juin prochain, un départ simultané sera donné à 11h00 pour les golfeurs réunis à St-Liguori. À ce jour, tous les billets du tournoi sont vendus! Cependant, les personnes qui souhaitent prendre part au souper ou soutenir l’événement en faisant un don sont priées de communiquer avec la Fondation Harnois-Richelieu au 450-755-6611. Il est également possible de faire un don en ligne en visitant le www.fondationharnoisrichelieu.com.



La mission de la Fondation Harnois-Richelieu est de supporter la poursuite des principaux buts caritatifs de la Fondation Richelieu de Joliette en venant en aide aux personnes démunies et en favorisant le plein épanouissement de la jeunesse –que ce soit sur les plans économique, académique, culturel, sportif, social ou affectif. Pour ce faire, elle met en œuvre différentes activités de collectes de fonds, dont la Classique Richelieu-Harnois.



Résultats 2016

En terminant, rappelons que c’est grâce au soutien de la communauté ainsi qu’à l’implication des présidents d’honneur et des dizaines de collaborateurs de la Classique que le mouvement Richelieu et Harnois Groupe pétrolier parviennent à amasser des sommes importantes, année après année. En 2016, sous la présidence d’honneur M. Jean Denommé de la Caisse Desjardins de Joliette, la 34e Classique a permis d’amasser 186 199 $.