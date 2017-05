Un succès pour la course aux… 4800 pieds !

Près de 2400 coureurs ont bravé la pluie pour participer à la 4e édition de la Course aux 1000 pieds le 7 mai dernier. L’évènement aura permis d’amasser 30 000 $ au profit de la Fondation des Samares.

Cette année, un nombre record de 2800 personnes étaient inscrites dans l’une ou l’autre des cinq épreuves. « Malgré les fortes pluies qu’a connues la région, la grande majorité des coureurs ont répondu à l’appel. Nous sommes vraiment satisfaits! » indique le président de la Fondation des Samares et responsable de l’organisation de la course, Mathieu Dufresne.

Les participants ont particulièrement apprécié le nouveau parcours pour la course de 5 km, ainsi que l’épreuve du demi-marathon (21,1 km) qui remplaçait le 20 km des dernières éditions.

Les entreprises aux rendez-vous

Le nombre d’inscriptions pour le Défi Groupes/Entreprises a doublé cette année, avec 28 équipes qui se sont affrontées dans une course à relais de 10 X 1 km. Pour une deuxième année consécutive, c’est l’équipe Ratelle-Karbur qui a remporté le défi avec plusieurs secondes d’avance sur ses adversaires.

« L’évènement n’aurait pas connu un tel succès sans les 130 bénévoles qui se sont levés très tôt dimanche matin pour venir nous aider », souligne Mathieu Dufresne.

La pluie avait cessé et le soleil se pointait le bout du nez après les épreuves. Les coureurs sont repartis médaille au cou, sourire aux lèvres. Les organisateurs leur ont donné rendez-vous l’an prochain, pour une cinquième édition de la Course aux 1000 pieds.

La ville de Joliette, partenaire de premier plan

La réussite d’un tel événement repose non seulement sur l’implication d’un nombre important de bénévoles mais aussi sur l’ouverture et le support de la ville hôte, en l’occurrence Joliette. « Sans le support de la ville de Joliette dès la première édition de la course aux 1000 pieds, la course n’aurait jamais atteint cette ampleur. Que ce soit pour le prêt de certains équipements ou l’implication de leurs équipes des loisirs ou des travaux publics, Joliette est un partenaire très important ». Le président remercie également l’ensemble des commanditaires de l’évènement, plus d’une dizaine au total, pour leur précieux soutien d’année en année.