Deuxième édition du 24h de course de TM

Pour une deuxième année consécutive, les 24h de TM sont de retour!Ce beau projet consiste à faire une course à relais d’une durée de 24 heures afin d’amasser des fonds pour les enfants atteints de cancer. Tous les profits seront remis à la Fondation Charles-Bruneau. Une équipe d’élèves de 5e secondaire de l’école secondaire Thérèse-Martin de Joliette, formée de mesdemoiselles Ariane Grenon, Heidi Figueroa-Gosselin et Marilou Courtois, dans le cadre de leur cours Formation de la Personne, organisent cet événement sur l’anneau de course extérieur de leur école.

Durant 24 heures, les élèves courront à relais pour un total de 25 kilomètres chacun, à raison de cinq sorties de 5 km chacune à environ 4 heures d’intervalles.

En s’inscrivant à ce projet, chaque coureur s’engage à remettre 50$, ce qui représente 2$ par kilomètre couru. Juste avant midi le deuxième jour, ce sera le dernier kilomètre. TOUS les coureurs feront ce kilomètre ensemble. Ce kilomètre, c’est le kilomètre des enfants. Les enfants sont invités avec leurs parents à venir courir les derniers tours de piste et nous terminons l’événement avec un grand pique-nique familial. Il y aura des jeux gonflables pour les enfants, des jeux de kermesse, un tombe à l’eau et bien d’autres choses! L'animation sera assurée par les Productions Méga -Animation. Ce sera du plaisir assuré! Donc tous les enfants de la région sont invités à s'y inscrire!

L’événement se tiendra les 20 et 21 mai prochains sur l’anneau de course de l’école secondaire Thérèse-Martin de midi à midi.

Si vous désirez faire un don en ligne, rendez-vous à https://dons.charlesbruneau.qc.ca/fr/home/detail/24h-de-course-de-tm/217

Pour plus de renseignements, contactez Mme Myriam Provost, la coordonnatrice de l’événement au 450-758-3620 ou par courriel à myriam.provost001@cssamares.qc.ca