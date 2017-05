Le programme Technologie de la production horticole et de l’environnement du Cégep à Joliette annonce sa méga vente de fin d’année!

Encore cette année, les étudiants du programme Technologie de la production horticole et de l’environnement du Cégep à Joliette invitent la population à sa grande vente de végétaux de fin d’année.

Cette vente aura lieu le mardi 16 mai, de 10 h à 18 h, à la serre 4 du complexe horticole située à l'arrière du Cégep.

Une grande variété d’annuelles, de vivaces, de légumes, de fines herbes, de paniers suspendus et plus encore seront mis en vente à des tarifs avantageux. Les étudiants ainsi que les membres du personnel enseignant seront sur place pour offrir conseils et astuces.

À noter que les étudiants profiteront de l’occasion pour récupérer des canettes vides afin de financer leur séjour pédagogique au Nicaragua qui aura lieu en janvier 2018.