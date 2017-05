De petit à grand : Joliette en mode consultation!

Soucieuse et à l’écoute des besoins des familles et des aînés établis chez elle, la Ville de Joliette invite la population à participer, du 15 au 26 mai, à la mise sur pied de sa nouvelle Politique intégrée des familles et des aînés.

Dans le but de mieux comprendre leur réalité et d’ainsi développer une politique qui leur ressemble, les citoyens sont invités à remplir le questionnaire en ligne au www.ville.joliette.qc.ca du 15 au 26 mai ou sur la version papier le 24 mai entre 19 h et 21 h au Château Joliette.

Sur place, des représentants de la Ville rencontreront les participants pour répondre à leurs questions. Précisons que la consultation au Château Joliette est certifiée Événement accessible. Pour en savoir plus sur l’offre d’accommodement en accessibilité, téléphonez au 450 753-3022.

À gagner parmi tous ceux qui auront complété le sondage avant le 26 mai: une paire de billets pour le spectacle Saloon du Cirque Éloize présenté cet été au Centre culturel de Joliette.

La Ville de Joliette tient à remercier à l’avance les citoyens pour leur participation à cette consultation qui se veut essentielle pour l’amélioration du milieu de vie joliettain.

Pour de plus amples informations, visitez le www.ville.joliette.qc.ca ou communiquez avec le service des Loisirs et de la culture au 450 753-8050.