La Fondation pour la Santé reçoit une généreuse contribution de 170 000 $ de la Banque Nationale

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est heureuse d’annoncer un don de 170 000 $ provenant de la Banque Nationale. Cette généreuse contribution s’inscrit dans le cadre de la campagne majeure de la fondation, sous le thème Donnez avec cœur.



Le don de 170 000 $ est composé d’un don institutionnel de 100 000 $ auquel s’ajoutent des contributions, totalisant 70 000 $, de la part de tous les conseillers de la Financière Banque Nationale (FBN) de Joliette : l’Équipe Harvey-Tellier, l’Équipe Bélair-Bélair, l’Équipe Therrien-Bélanger, l’Équipe Grenier Perreault Renaud, de même que l’Équipe Savignac-Lalonde.



« La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière favorise l’accès à des soins de santé de qualité pour les gens d’ici. C’est une grande fierté pour mes collègues et moi de contribuer au bien-être des résidents de Lanaudière en appuyant la mission de la fondation. », soutient Guillaume Tellier, conseiller en placement de la Financière Banque Nationale à Joliette et membre du conseil d’administration de la fondation.



La fondation est heureuse de pouvoir compter sur l’appui de la Banque Nationale dans le cadre de sa campagne de financement échelonnée de 2016 à 2020. « Nous sommes fiers que la Banque Nationale soit sensible à notre cause et saluons ce geste qui démontre son grand intérêt à générer des retombées positives dans les collectivités », affirme monsieur Alain Caron, président de la fondation.



La fondation souhaite grandement remercier la Banque Nationale et ses employés pour leur important soutien à sa grande campagne de financement.



Sur la photo :



À l’avant : Martin Guénette, directeur régional - Lanaudière (BN) – Patrick Turmel, vice-président associé entreprises - Est de Montréal & Lanaudière (BN) – Guillaume Tellier et Nadia Rocheleau de l’Équipe Harvey-Tellier (FBN) – André Bellerive, directeur agricole Laval/Nord & ouest du Québec (BN) – Martin Bélair et Jean-Philippe Bélair de l’Équipe Bélair-Bélair (FBN) – François Pintal, directeur régional/vice-président Rive-Nord (FBN).



À l’arrière (à partir de la cinquième personne alignée) : Normand Grenier et Yves Renaud de l’Équipe Grenier Perreault Renaud (FBN) – Gilles Therrien et David Bélanger de l’Équipe Therrien-Bélanger (FBN) – Jean-François Lalonde et Daniel Savignac de l’Équipe Savignac-Lalonde (FBN).