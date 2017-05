Les élèves du Collège Esther-Blondin marchent pour la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière

C’est hier, le 4 mai 2017 à 14h00 qu’a eu lieu le coup d’envoi de la 5e édition de la marche Julie-Pothier avec le dévoilement officiel de la somme des fonds amassés au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. En effet, 16 000$ ont été remis à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière pour l’acquisition d’un moniteur cardio-respiratoire pour enfant qui sera au service des poupons plus fragiles du module parents-enfants du CHRDL.



« La direction du Collège Esther-Blondin est fière de l’engagement de ses élèves et des membres du personnel. Leur participation et leur générosité ont un impact réel extrêmement positif au sein de notre communauté! » explique M. Luc Lemire, directeur adjoint en 1re secondaire.



« Ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des besoins, mais une goutte d'eau qui aurait manqué à l'océan si elle n'avait pas été là! » raconte Mme Josée Roy, animatrice de pastorale et coordonnatrice de la marche Julie-Pothier.



Grâce à l’implication de nos élèves, des membres du personnel et de leur entourage lors de la collecte de fonds, nous avons, ensemble, dépassé l’objectif de cette année. À ce jour, la marche Julie-Pothier a remis plus de 65 000$ au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. Le CEB fait preuve d’une grande générosité, de solidarité et a à cœur le bien-être des gens de sa communauté.