Journées portes ouvertes au Domaine Sam-Calm

Le Domaine Sam-Calm invite toutes les personnes amoureuses des chevaux, mais aussi les personnes curieuses d’en apprendre davantage au sujet de ces bêtes fascinantes à être présentes lors de ses journées portes ouvertes qui se tiendront les 20 et 21 mai 2017 de 11 h à 16 h, à Rawdon. Pour l’occasion, il sera possible de visiter le site et de participer aux nombreuses activités proposées et ce, tout à fait gratuitement.

Tout au long de ces deux journées, les visiteurs pourront profiter des différentes activités offertes sur le site : tour de cheval ou de poney (pour les enfants seulement), démonstration et essai de différentes figures en voltige (10 à 14 ans), breuvages et hot dog, essai de tir à l'arc avec le Club des archers de Rawdon, contact avec les petits animaux de la ferme et plus encore! L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.

De plus, les personnes présentes pourront profiter d'un rabais sur les camps équestres pour l’été 2017, soit 5 % pour l'inscription au camp de jour et de 10 % pour le camp d'été.

Ouvert depuis 2010, le Domaine Sam-Calm est un centre de vacances 4 étoiles à vocation équestre qui offre des services à l’année longue. Il est possible d’y pratiquer des activités de plein air en toute sécurité sur un domaine de 220 acres, notamment la randonnée à cheval et pédestre et d’y dormir quelques jours, le tout dans l’ambiance chaleureuse et conviviale qui forge la réputation des propriétaires depuis l’ouverture.

Pour plus de détails concernant l’activité, communiquer avec l’équipe du Domaine Sam-Calm au 450 834-8388 ou visiter le www.samcalm.com.