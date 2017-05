Grande fête interculturelle: un rendez-vous autour du monde à Joliette

C’est dans une ambiance festive et des plus colorées que le CRÉDIL soulignera sa Grande fête interculturelle le 20 mai prochain au parc Louis-Querbes! Un voyage autour du monde gratuit et rempli de surprises.

De 13 h à 17 h, petits et grands sont conviés à cette fête où foire aux kiosques, rallye pour enfants autour du monde, bouchées à saveur internationale et spectacle de variétés leur permettront de célébrer en grand avec leurs voisins venus d’ailleurs!

La Grande fête interculturelle est organisée par le CRÉDIL, dans le cadre du programme Fêtes O’ Parc de la Ville de Joliette. Précisons que l’événement se tiendra beau temps, mauvais temps.

Pour de plus amples informations, communiquez avec le CRÉDIL au 450 756-0011 ou visitez le www.credil.qc.ca.