La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois rend hommage aux nombreux bénévoles impliqués dans leur milieu

C’est le 29 avril dernier, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2017, que s’est tenue la soirée hommage aux bénévoles de Saint-Félix-de-Valois, événement par excellence soulignant le dévouement généreux des Féliciens et des Féliciennes dans leur communauté.



Pour l’occasion, plus de 150 personnes ont partagé un bon repas, dans une ambiance festive de style « country », en compagnie du maire de la Municipalité, M. Martin Desroches, ainsi que des conseillers et conseillères. « Nous sommes choyés de pouvoir compter sur de nombreux bénévoles qui font preuve d’altruisme, de courage et de disponibilité. Œuvrant dans différents organismes, vous contribuez à l’épanouissement de la communauté félicienne », a mentionné monsieur Desroches lors de son allocution en hommage aux bénévoles.



Pour la deuxième année consécutive, le prix Bénévole de l’année a été attribué parmi des finalistes qui ont brillé pour leur implication exceptionnelle en 2016. Les finalistes avaient été mis en candidature par leur organisme respectif. Les trois nominés de cette année étaient : M. Roger Guilmain de la bibliothèque municipale, Mme Ginette Morin de la Maison des jeunes et M. Claude Sauvageau des Chevaliers de Colomb. La grande gagnante du titre de Bénévole de l’année fut Mme Ginette Morin. Madame Morin siège sur le conseil d’administration de la Maison des jeunes de Saint-Félix-de-Valois. Elle veille au bon fonctionnement de celle-ci et s’assure que les jeunes la fréquentant aient la chance de s’épanouir. En plus de s’impliquer à la Maison des jeunes, madame Morin fait partie du conseil d’établissement de l’École secondaire de l’Érablière, elle est présidente du conseil d’administration du Carrefour Jeunesse-Emploi Matawinie et est impliquée au sein d’une association de personnes handicapées de la région. Le conseil municipal tient à féliciter madame Morin pour ce prix bien mérité.



« Un grand merci à tous nos bénévoles qui donnent de leur temps pour améliorer la qualité de vie partout dans notre milieu. Vous êtes des créateurs de richesses pour notre municipalité », a tenu à souligner monsieur Desroches.