50 nouveaux jardins urbains grâce au projet Cultivons et mangeons local

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) est heureux de lancer le projet Cultivons et mangeons local. Cette initiative permettra la réalisation de 50 jardins urbains avec 12 organismes communautaires de la famille, 18 CPE et garderies, 20 camps de jour ainsi que 10 municipalités ou groupes de jardinage communautaire.

Les objectifs sont de :

former les intervenants-es des organismes communautaires et les éducateurs-trices des CPE et des garderies familiales de manière à ce qu’ils puissent devenir des jardiniers-ères autonomes à long terme ;

faire découvrir les bienfaits du jardinage urbain sur la santé, l’environnement et l’économie dès la petite enfance jusqu’à l’âge adulte ;

développer et diffuser des outils éducatifs portant sur l’alimentation locale ainsi que sur la transformation et la conservation des fruits et légumes de manière à profiter des prix avantageux des produits locaux de saison et des surplus des récoltes du jardin tout au long de l’année.

Par ailleurs, les bacs urbains permettront de jardiner avec peu d’espace et de prolonger la saison de jardinage pour les organisations qui pourront jardiner à l’intérieur à l’année grâce à un système d’éclairage d’appoint. Dans le respect de ses valeurs, le CREL utilisera un terreau, des semences et des plants biologiques et locaux et adoptera une approche durable tant dans l’enseignement auprès des intervenants que dans le type de culture offert.

Les organisations intéressées à participer peuvent contacter le responsable du projet, Robin Bourgeois, au 450 756-0186 ou à robin.bourgeois@crelanaudiere.ca. L’élaboration du projet Cultivons et mangeons local a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, en vertu de l’entente Canada-Québec Cultivons l’avenir 2. Le CREL tient à remercier ses précieux partenaires régionaux qui ont rendu ce projet possible, soit le Plateau Lanaudois Intersectoriel, Les Jardins de l’Écoumène, Les Jardineries St-Ambroise et la Scierie Marcel St-André.