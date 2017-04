Cet été, osez le vert!

Alors que le beau temps fait officiellement son retour, la Ville de Joliette présente la cinquième édition du concours Osez vert, une initiative visant à récompenser les efforts de ses citoyens en termes d’embellissement du territoire!

Ce concours gratuit s’adresse aux locataires et aux propriétaires résidentiels, commerciaux et industriels établis sur le territoire de la ville. Pour être admissible, il suffit que les aménagements paysagers (balcons fleuris, plates-bandes, jardins d’eau) soient visibles d’une voie de circulation ou d’un stationnement public.

Les trois meilleurs aménagements de chaque catégorie remporteront un prix en fonction de leur classement, et ce, selon la distribution suivante : 500 $ (1re place), 300 $ (2e place) et 100 $ (3e place). Un prix de participation de 50 $ sera pour sa part tiré au hasard parmi tous les finalistes.

Critères d’évaluation

Les participants seront évalués par un jury, selon les critères suivants: propreté générale des lieux, plantations ligneuses et herbacées, pelouse et couvre-sol, matériaux inertes, constructions et appréciation générale.

Le formulaire d’inscription est disponible en ligne au www.ville.joliette.qc.ca ainsi qu’au service de l’Aménagement du territoire situé à l’hôtel de ville (614, boulevard Manseau). La date limite pour s’inscrire est le 9 juin à 16 h 30. Pour information : 450 753-8131.