Nouvel honneur pour le directeur du SSI de la MRC de D’Autray

Le 3 avril dernier, lors de l’Assemblée générale annuelle de La Capitale assurance tenue à Québec, M. Daniel Brazeau, directeur du Service de sécurité incendie de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray s’est vu attribuer le prix Reconnaissance La Capitale – secteur municipal à la suite d’une mise en candidature de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec.



Cet honneur est remis annuellement à une personnalité remarquable du secteur public méritant une reconnaissance pour sa primauté, son engagement, son dévouement exceptionnel, son esprit d’initiative et ses résultats. Trois autres catégories sont félicitées par La Capitale, soit Ministère, organisme public ou parapublic ou société d’état, Réseau public de la santé et des services sociaux ainsi que Réseau public de l’éducation.



Informés de la remise de prix, les élus du Conseil de la MRC se sont assurés de lui témoigner leur gratitude lors de la séance plénière du mois d’avril.



« En tant que directeur du Service de sécurité incendie, votre empreinte a permis à notre MRC d’être citée comme exemple à suivre. Encore récemment, pour notre proactivité en lien avec les mesures d’urgence. Merci de faire de notre MRC un endroit qui se démarque par l’efficacité de son service de sécurité incendie », a souligné M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC de D’Autray pour l’occasion.



Il s’agit d’une troisième distinction successive décernée au directeur du SSI. Précédemment, il a été décoré de la Médaille de pompiers pour services distingués (30 ans de service) en plus d’être nommé Chef pompier permanent de l’année au Canada.



Avant de se joindre à la MRC en 2004, monsieur Brazeau a longtemps œuvré en tant que directeur des services de sécurité incendie de Lanoraie et de Lavaltrie. Toujours motivé par un souci d’assurer la sécurité des gens, l’homme félicité a tenu à souligner l’apport d’une importante équipe derrière tout ce succès.