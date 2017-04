Osez redécouvrir le Salon Cégep en Affaires aux Galeries Joliette!

Les étudiants et les enseignants des programmes Techniques de comptabilité et de gestion et Gestion de commerces du Cégep à Joliette tiendront la 3e édition du Salon Cégep en Affaires le mardi 2 mai prochain, aux Galeries Joliette. Toute la population est invitée à y participer en grand nombre!



Lors de cette foire commerciale qui se déroulera sous le thème Redécouvrir, des kiosques à l’effigie des commerçants seront présentés. Pour cette journée spéciale, ces derniers offriront des promotions, des concours mais, surtout, ils vous feront vivre une expérience unique!



Les commerçants qui seront représentés par les étudiants sont Le Cordonnier, Merveille Orient, DAVIDsTEA, Faces, Yves Rocher, Sport Expert, Le Naturiste, Surplus RD, Douce Maman, Panda, Poulet Rouge, Le Centre du rasoir et Kozy.



Une nouveauté cette année : un service de navette gratuit fera le pont entre le Cégep et les Galeries Joliette, de 11 h à 14 h. L’embarquement de la navette se fera dans le stationnement arrière du Cégep.



Rappelons que cet évènement a pour objectif de mettre en pratique toutes les connaissances acquises par les étudiants en marketing, en communication et en représentation et, par le fait même, de leur faire vivre une expérience différente, qui se rapproche de la réalité d’un entrepreneur.