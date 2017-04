L’autonomie de l’ARLPHL enfin reconnue !

L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL) est heureuse de vous informer qu’elle poursuit ses services et activités. En effet, le 12 avril 2017, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) nous annonçait le lancement du Programme d’assistance financière aux instances régionales responsables du loisir des personnes handicapées (PAFLPH) 2017-2020. Ce programme vise à soutenir les activités et les services en cette matière ainsi que l’offre d’un programme d’assistance financière au loisir qui inclut un volet de soutien à l’accompagnement des personnes handicapées.



Nous sommes heureux de constater que nos nombreux appels ont été entendus par Monsieur Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et le remercions pour cette reconnaissance à l’égard de nos actions et pour le respect des instances régionales existantes. Tel que mentionné par Édith Fortier, porte-parole du conseil d’administration de l’ARLPHL, « La campagne de mobilisation aura démontré toute l’importance de s’unir entre groupes communautaires et qu’ainsi les efforts rassemblés peuvent porter fruit ». Cette annonce vient donc assurer l’autodétermination de l’ARLPHL, un organisme implanté et reconnu dans son milieu depuis près de 40 ans. Un organisme issu des besoins de la communauté et à l’écoute de ses membres.



Le conseil d’administration souhaite adresser de sincères remerciements pour leur inestimable soutien à Madame Véronique Hivon, députée de Joliette et à Monsieur Pierre-Luc Bellerose, conseiller politique de Madame Lise Thériault, ministre responsable de la région de Lanaudière. De plus, nous tenons à souligner l’appui des élus du caucus des députés du Parti québécois et du caucus de la Coalition Avenir Québec. Un merci sincère également à l’équipe de la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL), à la Table de concertation régionale des associations des personnes handicapées de Lanaudière (TCRAPHL) à l’ensemble des personnes, organisations et municipalités ayant appuyé l’organisme et à tous ceux et celles qui contribuent de près ou de loin au rayonnement de l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL).



L’organisme continuera à tout mettre en œuvre afin d’améliorer l’accessibilité au loisir des personnes handicapées de la région dans un cadre sain et sécuritaire et travaillera à un plan d’action pluriannuel afin de poursuivre notre engagement à répondre aux besoins exprimés par la population.