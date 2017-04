Joliette, une cité régionale au cœur du développement de Lanaudière

Voir la galerie de photos

Dans le cadre d’une campagne initiée par le Caucus des cités régionales de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la Ville de Joliette est fière de joindre sa voix aux 26 autres cités régionales québécoises pour affirmer haut et fort son apport incontournable à la vitalité économique de la région de Lanaudière et de l’ensemble du Québec.

« Par son poids démographique, économique et social, la Ville de Joliette contribue de façon importante non seulement à la prospérité de notre communauté, mais aussi à celle de toute la population de la région de Lanaudière. Nous sommes en effet un véritable centre de liaison et offrons un environnement propice à l’investissement et à la création de richesse. Par ailleurs, notre large éventail d’infrastructures et de services permet d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, et ce, bien au-delà de notre territoire. À ce titre, il s’avère essentiel que notre rôle soit davantage reconnu et valorisé, à l’instar de celui de l’ensemble des cités régionales québécoises », a déclaré Monsieur Alain Beaudry, maire de Joliette.

Si la Ville de Joliette compte un peu plus de 20 000 habitants, en réalité, plusieurs dizaines de milliers de personnes la fréquentent au quotidien pour le travail, les affaires, les loisirs, les commerces ainsi que les activités culturelles et sportives. Une grande attention est ainsi portée vers ses installations, ses projets de développement, ses pistes cyclables, son aréna, ses restaurants gastronomiques, sa salle de spectacle, son musée et plus encore!

Les citoyennes et citoyens souhaitant en apprendre davantage sur les cités régionales québécoises et leur rôle-clé peuvent visionner une capsule vidéo et consulter un dépliant d’information disponibles sur le site Web de la Ville de Joliette.



Les 27 cités régionales et leur contribution économique en quelques chiffres

954 000 habitants, soit 12 % de toute la population québécoise;

11 % des emplois au Québec, dont plus de 16 % des emplois dans le secteur manufacturier;

17 % de la valeur foncière industrielle pour l’ensemble du territoire;

31 % des investissements manufacturiers au Québec entre 2011 et 2015;

2/3 de l’activité économique de leur MRC;

94 % des investissements manufacturiers au sein de leur MRC;

Une densité d’infrastructures et de services plus de 10 fois supérieure à celle de leur périphérie et plus de 5 fois la moyenne de toutes les municipalités québécoises.

Pour plus d’informations, visitez le umq.qc.ca/cites-regionales.