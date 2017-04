C’est la semaine de promotion de la vaccination

Afin de poursuivre les efforts entrepris au cours des dernières années en vue de mieux informer la population sur le sujet de la vaccination, la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, est heureuse de souligner la tenue de la Semaine de promotion de la vaccination. La directrice de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, Dre Muriel Lafarge, s'associe à la ministre pour faire la promotion de cette semaine dans notre région.

Cette semaine thématique est également soulignée par Immunisation Canada et par l’Organisation mondiale de la Santé. La ministre a profité de cette occasion pour rappeler que la vaccination demeure le moyen le plus efficace et sécuritaire pour protéger la population de certaines maladies, et qu’il existe des moyens faciles pour diminuer la douleur et l’anxiété anticipée chez les enfants par rapport aux vaccins.

« Malgré toute l’information qui démontre de manière scientifique que la vaccination est un outil de lutte très efficace pour combattre de nombreuses maladies, plusieurs personnes hésitent encore à y avoir recours. J’invite les Québécoises et les Québécois à consulter le Portail santé mieux-être, où ils trouveront de précieux renseignements qui leur permettront de prendre une décision éclairée au sujet de la vaccination, tout particulièrement en ce qui concerne leurs enfants, dont la santé nous tient vraiment à cœur », de souligner la ministre.

Au cours des dernières années, le MSSS a retravaillé toute l’information portant sur la vaccination sur le Portail santé mieux-être. Il a entre autres produit quatre capsules vidéo ainsi que du nouveau contenu qui aborde la gestion de l’anxiété et de la douleur chez les enfants lorsqu’ils se font vacciner. Ces renseignements visent par ailleurs à combattre certaines croyances et certains mythes sur les risques de la vaccination.

Ces renseignements sont disponibles sur le Portail santé mieux-être, à l’adresse suivante : www.sante.gouv.qc.ca/vaccination