La foire culturelle des Samares, un lieu de rencontre privilégié entre les enseignants de la CSS et la culture lanaudoise!

Une foire culturelle a eu lieu le 13 avril dernier à l'école Barthélemy-Joliette afin d'offrir la chance aux membres du personnel des écoles de la Commission scolaire des Samares (CSS), particulièrement au personnel enseignant, de rencontrer plus d'une trentaine d'artistes lanaudois et des organismes de la région offrant des services à vocation culturelle en milieu scolaire. Cette foire a pour objectif, entre autres, de permettre de tisser des liens entre le milieu scolaire et le milieu culturel sous toutes ses formes.

Valoriser la planification et le développement de la dimension culturelle dans les écoles et le rôle d'enseignant comme passeur culturel auprès des élèves; promouvoir les artistes et organismes culturels de Lanaudière auprès des écoles; faire connaître les offres de service des partenaires dans le contexte du programme Culture-Éducation, telle était la grande mission de la foire culturelle organisée par un comité formé de membres du personnel de la CSS ainsi que des partenaires culturels suivants : Centre culturel de Joliette, Culture Lanaudière, Loisir et Sport Lanaudière et le Musée d'art de Joliette.

En plus des rencontres avec les artistes, les personnes présentes ont eu la chance d'assister à une prestation d'acrobates de la troupe de cirque Fabulo de l'école primaire Bernèche de Saint-Jean-de-Matha ainsi qu'à une prestation d'élèves du pavillon l'Envol à Joliette.

Depuis maintenant trois ans, le comité culturel mise sur la création d'événements originaux pour promouvoir la culture et surtout pour la rendre accessible au plus grand nombre d'élèves par l'entremise du personnel et des directions d'école.

« Il y a plus de treize ans, le conseil des commissaires a adopté une politique culturelle se voulant à la portée de tous les élèves. Nous reconnaissons que la promotion de la culture fait partie intégrante de la mission éducative. L'éducation est le moyen privilégié pour transmettre la culture et en favoriser l'épanouissement », a mentionné le président de la Commission scolaire, Michel Forget.