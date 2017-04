5 conseils pour prévenir la prolifération des parasites chez votre chien

Les parasites peuvent souvent affecter l'appareil digestif, pulmonaire et circulatoire d’un chien. Afin d’éviter cela à votre chien, il est essentiel de le vermifuger régulièrement. Le déparasitage doit être fait tous les 3 mois, tout au long de la vie de l'animal et aussi en fonction des indications du vétérinaire. Les médicaments qui aident à combattre ces parasites doivent être alternés, car chacun est spécifique à un type de parasites spécifique. Dans l'article suivant, vous avez une explication complète sur ce que vous devez faire afin d’éviter que votre chien ne souffre à cause des parasites.

L’analyse de selles

Lorsqu'un maître fait des analyses des selles de son chien au moins une fois tous les ans, c'est considéré comme une très bonne habitude. Il est fortement recommandé de le faire surtout si l'animal vit ou est amené à se rendre dans des lieux présentant un risque de contamination. Par exemple, si votre chien est souvent en présence de bétail ou de chiens errants, c’est une excellente chose de faire analyser ses selles.

La leishmaniose

La leishmaniose est une maladie d'une importance assez conséquente chez les chiens. Ce parasite interne se manifeste d'une manière distincte. Les symptômes sont l’amaigrissement, la croissance anormale des ongles, une truffe sèche et des poils sans éclat.

Les parasites intestinaux sont invisibles

Si votre animal a des parasites intestinaux, vous devez faire très attention, car ces derniers sont difficiles à détecter. Ces symptômes ne sont visibles chez un chien qu'une fois que l'infestation est à une échelle avancée. En plus, ils sont quasiment indétectables dans les selles à l'oeil nu. Cependant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là si vous ne les voyez pas. Une simple analyse des selles est un moyen efficace de les détecter.

Utilisez un antimoustiques

Quand vous décidez d'appliquer un antimoustiques, il faut le faire au niveau du cou de votre chien. Ça doit en général être un endroit où il ne peut pas se lécher. Cette étape est importante surtout si vous planifiez d’aller en vacances dans la région méditerranéenne avec votre animal. Il est bon à savoir que dans cette zone, la maladie causée par les moustiques est endémique.

Les produits et vaccins pour votre chien

Afin d’éliminer les parasites internes, il existe de nombreux produits sur le marché qui aident à les combattre. Ces produits sont commercialisés sous forme de comprimés, sirops ainsi que de pâtes. Le plus essentiel est de choisir un produit qui couvrira le maximum de types de parasites qui existent. La meilleure personne pour vous conseiller sur le produit le mieux adapté à votre chien est le vétérinaire.

Avec un examen vétérinaire annuel pour identifier les vaccins essentiels à votre chien, il est à l’abri de toutes les bestioles internes qui pourraient se balader dans son ventre. Nous espérons que vous profiterez pleinement de ces 5 conseils pour prévenir la prolifération des parasites chez votre animal de compagnie !