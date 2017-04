5 façons d’améliorer la qualité de la relation entre votre entreprise et vos clients

Plusieurs facteurs influencent la croissance d’une entreprise. Parmi ces facteurs, le plus déterminant est la clientèle. Sans elle, les produits et services de l’entreprise perdent leur valeur. Il est donc vital de s’assurer d’avoir de bons rapports avec vos clients.

Quelques raisons de garder vos clients contents

Il est important d’entretenir de bonnes relations entre votre entreprise et votre clientèle. Les clients représentant dans la majorité des cas la principale source de revenus de l’entreprise. Ils conditionnent donc le rendement et la productivité de toute structure.

Si vos clients sont satisfaits, il y a plus de chances qu’ils vous recommandent. Un client content en rapporte 10 alors qu’un client mécontent peut vous en faire perdre 20.

Des clients satisfaits auront plus tendance à mieux vous payer. Lorsqu’un client est content, il est plus enclin à vous payer grassement. Le cas le plus fréquent est le montant du pourboire.

La satisfaction du client vous apporte naturellement un sentiment d’accomplissement. Et dire à votre personnel que tel ou tel client est content ne fera que le pousser à mieux faire. Vous gagnerez donc considérablement en productivité et en rendement

Comment améliorer la qualité de la relation entre votre entreprise et vos clients.

Il est important de savoir comment évaluer et améliorer la qualité de la relation entre votre entreprise et vos clients. Voici 5 méthodes pour y arriver.

Collectez des informations

En entreprise, il est important d’avoir une base de données mise régulièrement à jour des données relatives aux clients. Collectez des informations sur vos clients, même si elles sont anodines. Ce qu’ils aiment, ce qu’ils détestent, leurs dates d’anniversaire... Toutes ces informations peuvent être utiles lors des rencontres avec les clients.

Relancez vos clients

Vous avez un client régulier dont vous n’avez plus de nouvelles ou vous sentez qu’il vous abandonne. Avant qu’il ne soit trop tard, relancez-le. Faites-lui savoir que vous êtes toujours à sa disposition et faites-lui sentir que c’est pour lui que vous continuez d’innover et de vous améliorer.

Faites un sondage

Un excellent moyen d’améliorer sa relation avec le client pour une entreprise est de faire des sondages fréquents. Donnez la possibilité à vos clients de donner leurs avis et de faire activement partie du processus d’évolution de votre entreprise. Vous pouvez facilement utiliser un outil pour créer un sondage en ligne pour votre commerce.

Adaptez-vous et soyez flexible

Vous pouvez parfois tomber sur des clients dont les demandes et attentes sortent un peu de l’ordinaire. Montrez au client que vous avez la possibilité de vous adapter à la situation. La disponibilité d’un de vos clients ne correspond pas à vos horaires habituels ? Soyez flexible et essayez de trouver une solution.

Mettez l’accent sur la communication interne

Quel que soit le domaine de votre entreprise, la communication entre les membres de votre personnel est un atout pour améliorer vos relations avec vos clients. Partagez les informations relatives à vos clients et ayez toujours un coup d’avance. Montrez au client que vous êtes à l’écoute de ses préoccupations et qu’il est important.

Toute entreprise a besoin d’entretenir de bonnes relations avec ses clients. Rappelez-vous que chaque client compte et faites-leur sentir que vous vous souciez d’eux.