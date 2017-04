Montréal : les Festivals incontournables de l’été 2017 !

Amateurs de festivals, de multiples événements culturels vous attendent pour cet été 2017. Ne passez pas à côté ! Et pour en profiter au maximum, prenez part à l'un des nombreux festivals annuels en choisissant un hôtel dans le Quartier des spectacles.

En musique !

Qui dit festival dit bien sûr festival de musique ! Chaque été, Montréal accueille de nombreux festivals de musique, de différents types et de multiples horizons. Electro, jazz, pop, etc. Des artistes locaux et étrangers, aussi bien renommés qu’amateurs, se donnent rendez-vous tout au long de l’été, pour des spectacles payants et gratuits, à travers la ville.

Parmi les principaux festivals estivaux, ne manquez pas :

8 au 18 juin : les Francofolies réunissent un millier de musiciens au cours de 250 spectacles gratuits, se déroulant dans les rues montréalaises.

28 juin au 8 juillet : le Festival International de Jazz regroupe pas moins de 3000 artistes du domaine et 1000 animations et concerts.

23 au 27 août : l’internationalement connu MUTEK est consacré à la musique électro et à la créativité numérique. En plus des concerts, ce festival audiovisuel propose aussi des vidéos et des conférences sur le sujet.

13 au 17 septembre : profitez de l’été indien avec le festival international de musique POP. Il a lieu dans 50 salles montréalaises et rassemble aussi bien des artistes connus qu’émergents.

Un peu de culture…

Si vous souhaitez élargir vos horizons au-delà des festivals de musique, participez aussi aux autres festivals culturels organisés cet été à Montréal. Notamment :

6 juillet au 29 juillet : le festival bilingue Zoofest offre leur heure de gloire aux talents émergents dans le domaine artistique (magicien, humoriste, comédien, conteur, etc.).

4 au 13 août : comme son nom l’indique, le festival de la Semaine italienne est consacré au fameux pays en forme de Botte. Sa culture (gastronomie, musique, art et folklore) est dévoilée grâce à des stands divers.

17 au 27 août : le festival Mode & Design met en avant la créativité via 50 spectacles multidisciplinaires, tels que des défilés, des représentations musicales et des créations en direct.

24 août au 4 septembre : le célèbre festival des Films du Monde est l’occasion de découvrir le cinéma du monde entier.

Conclusion

Ne cherchez plus quoi faire à Montréal cet été : participez aux nombreux festivals organisés en intérieur et en plein air !