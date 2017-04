Orthodontie pour adultes : quelles sont les avancées technologiques ?

Les traitements orthodontiques ne sont pas réservés qu’aux enfants et aux adolescents. En effet, de nombreux adultes optent aussi pour l’orthodontie afin de corriger l’alignement de leurs dents. Mais quelles sont les avancées technologiques dans le domaine de l’orthodontie pour adultes ?

Les particularités de l’orthodontie pour adultes

Généralement, un adulte se tourne vers l’orthodontie pour des questions esthétiques. Un traitement adapté permet d’aligner correctement les dents, notamment lorsqu’elles se chevauchent (encombrement dentaire) ou sont trop espacées (diastème).

Certains cas nécessitent aussi de la chirurgie maxillo-faciale, qui consiste à réajuster la mâchoire avant de poser un appareil. Mais puisque cette étape est assez lourde, on préfère souvent les solutions permettant de s’en passer.

Contrairement à l’orthodontie pour enfant / adolescents, les traitements pour adultes sont souvent très longs. D’abord, parce la croissance est terminée, ce qui rend la mâchoire et les dents moins malléables. Mais aussi parce les os adultes ont une densité plus faible, ce qui contraint l’orthodontiste à y appliquer une force moindre, pendant plus longtemps.

Les technologies orthodontiques pour adultes

S’il est courant de croiser un enfant ou un adolescent avec des boîtiers sur les dents, il est plus étonnant d’en voir sur un adulte. Ces derniers sont donc plutôt attirés par des appareils peu visibles. Cette problématique est d’autant plus importante que la durée du traitement est longue !

Pour répondre à ce besoin, plusieurs technologies allient ainsi efficacité et discrétion. Dans le domaine, la grande révolution technologique est la gouttière invisible Invisalign. Cette coque transparente et amovible (appelée « Aligner ») recouvre les dents. Au fil du traitement, le patient change de gouttière selon l’évolution de sa dentition.

On trouve également l’appareil lingual. Il est composé de boîtiers fixés sur les dents, mais sur leur surface intérieure, ce qui rend le dispositif invisible depuis l’extérieur.

Enfin, on peut opter pour les bagues en céramique fixées sur la surface externe des dents. Elles sont plus discrètes que les versions métalliques, mais restent visibles.

Les adultes qui ne souhaitent pas attendre que le traitement orthodontique soit terminé peuvent aussi opter pour des facettes dentaires. On colle ces fines coquilles sur la dent pour masquer ses défauts. Ce dispositif convient donc pour les décalages mineurs.

Pour choisir la meilleure option, consultez une équipe de dentistes offrant un service d’orthodontie à Granby.

Conclusion

Pour satisfaire les besoins des adultes en matière d’orthodontie, il existe désormais des appareils dentaires bien plus discrets que les traditionnels boîtiers métalliques. La principale révolution technologique reste la gouttière invisible.