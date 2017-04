Une bourse de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec pour une étudiante du Cégep à Joliette!

Marjolaine Parent, étudiante en Sciences humaines au Cégep à Joliette et athlète en racquetball, a reçu une bourse de soutien à la réussite académique et sportive de 2 000 $ dans le cadre de la 13e édition du Programme de bourses Cascades au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ).



Marjolaine a participé aux Championnats du monde à San Luis au Mexique en novembre 2016, et elle est médaillée d’argent aux Championnats canadiens U-18 2016. Elle est une joueuse de racquetball tenace qui aime dicter le rythme du jeu. Cette saison, elle vise le podium aux prochains Championnats canadiens et, pour ce faire, elle travaille à rester positive et confiante en compétition.



Pour l’avenir, elle aspire à devenir physiothérapeute.



Parmi les anciens boursiers du Programme de bourses Cascades, notons les skieurs acrobatiques et médaillés olympiques Alexandre Bilodeau et Mikaël Kingsbury, l’ancienne championne du monde junior en snowboard Christelle Doyon, maintenant médecin résidente en ophtalmologie et les deux joueuses canadiennes de tennis Eugenie Bouchard et Françoise Abanda.



Au total, vingt-trois étudiants-athlètes ont reçu des bourses pour un total de 76 000 $ dans le cadre de cette 13e édition du Programme de bourses Cascades au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ).



Toutes nos félicitations à Marjolaine!