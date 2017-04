Une 2e édition de la Nuit de la littérature réussie pour le Cégep à Joliette!

Le jeudi 13 avril dernier, les deux cohortes d’Arts, lettres et communication, option Littérature, du Cégep à Joliette, ont eu le plaisir de participer à la 2e édition de la Nuit de la littérature.



L’activité, axée cette année sur La poésie et l’oralité, s’est déroulée dans une ambiance décontractée, mais exaltante!



De 19 h à 7 h le lendemain matin, les étudiants ont plongé au cœur de divers ateliers animés par plus d’une dizaine d’enseignants, ainsi que par des écrivains invités, Jean-Paul Daoust, David Goudreault et les poètes des Moyens Fakirs de Joliette.



Au cours de la nuit, le Musée d’art de Joliette a accueilli les jeunes pour une activité d’écriture liée à un projet artistique du collectif On s’appelle vendredi.



Merci à tous les généreux commanditaires, sans qui cette activité n’aurait pu connaître un aussi beau succès : Rôtisserie Joliette, Subway, la Fondation du Cégep à Joliette, le syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep à Joliette, l’équipe du volet socioculturel du Cégep à Joliette, la Coopérative du Cégep régional de Lanaudière à Joliette et la salle Rolland-Brunelle.