Kildair Service, une équipe dévouée à venir en aide à plus de 60 000 lanaudois(es)!

Kildair Service et son équipe ont récemment remis un chèque de don d'une valeur de 9 280$ à Centraide Lanaudière, dans le cadre de leur campagne annuelle en milieu de travail.

Chaque année, Kildair et ses employés sont heureux de pouvoir s’associer aux différentes causes soutenues par Centraide Lanaudière. «Notre participation à Centraide a un effet rassembleur chez-nous. D’une part, Centraide Lanaudière intervient dans des secteurs qui sont proches de nos réalités lanaudoises, car les causes ciblées sont régionales. D’autre part, le fait que Centraide Lanaudière diversifie ses interventions dans différents milieux et à plusieurs niveaux, faits en sorte que chacun de nous peut se reconnaitre, de façon plus personnelle, dans des causes qui lui sont plus sensibles, ou qui l’interpelle davantage.» commente monsieur Daniel Morin, Président directeur général de l’entreprise.

Centraide Lanaudière tient également à féliciter Carol Ann Saucier-Bouffard, responsables de la campagne, pour avoir rassemblé l’équipe autour de la cause de Centraide Lanaudière. Pour encourager les employés à donner davantage, Madame Saucier-Bouffard a cuisiné des galettes à l’avoine qu’elle offrait en échange d’un don, somme qui s’est ajoutée aux prélèvements sur la paie des employés. Enfin, l’entreprise souhaitant démontrer son appui à la cause a choisi de doubler le montant amassé par son équipe. Leur contribution permettra d’améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables de la région.