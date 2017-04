Journée de l’arbre et de l’environnement : Bien enracinée à Joliette!

Le 13 mai dès 8 h au parc Louis-Querbes, la Ville de Joliette soulignera la Journée de l’arbre et de l’environnement et remettra gratuitement des arbres et du compost à ses résidents – sa façon bien à elle de célébrer le printemps depuis 10 ans déjà!

Pour leur permettre de faire un choix éclairé, un dépliant expliquant et illustrant les différentes essences d’arbres disponibles sera acheminé par voie postale aux citoyens. Il est également possible de le consulter en ligne au www.ville.joliette.qc.ca.

Rappelons qu’une preuve de résidence (compte de taxes ou d’électricité et permis de conduire) est requise pour obtenir un arbre. Un arbre par adresse sera distribué. Quant au compost, il est suggéré de prévoir des contenants pour le transport, mais il sera aussi possible de se procurer des sacs et le service de chargement à prix modique, le tout offert par l’Association de soccer Le Laser de Joliette.

Collecte de RDD

Enfin, les résidents pourront profiter de la Journée de l’arbre et de l’environnement pour se départir de leurs résidus domestiques dangereux (RDD) comme les produits corrosifs, pots de peinture, appareils électroniques et autres.

Pour de plus amples détails, consultez le www.ville.joliette.qc.ca, sous l’onglet Environnement.