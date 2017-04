Boxe contre le cancer, une belle initiative pour faire une différence dans sa communauté!

Le Club de boxe Michel Morin, en collaboration avec les Galeries Joliette et la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, met sur pied une toute nouvelle activité-bénéfice au profit de la fondation. En effet, la première édition de l’événement Boxe contre le cancer aura lieu le samedi 6 mai prochain aux Galeries Joliette, sous la présidence de Dre Sophie Desrosiers, oto-rhino-laryngologiste au CHRDL.

L’événement est organisé par monsieur Michel Morin, propriétaire du Club de boxe, et sa conjointe, madame Chantal Leclair. Pourquoi ont-ils eu envie d’amasser des fonds pour la fondation? Mme Leclair a été atteinte du cancer de la base de la langue l’année dernière. Après avoir combattu la maladie, le couple a ressenti un fort désir de redonner à la communauté après les bons soins reçus. L’idée de bonifier les services au département d’oto-rhino-laryngologie (ORL) du CHRDL pour ainsi améliorer les soins et services de santé dans ce secteur les ont ravis. C’est pourquoi les profits amassés seront versés à ce département.

« Nous agissons quotidiennement en tant que fiers ambassadeurs des saines habitudes de vie dans notre communauté. Nous avons été touchés de trop près par la maladie; notre volonté de faire une différence chez nous est donc très forte! », ont souligné M. Morin et Mme Leclair.

Ils ont décidé d’allier leur passion à la cause en organisant cette activité de financement originale. Il s’agira donc d’une démonstration de boxe, organisée en partenariat avec les Galeries Joliette et Eye of the Tiger Management, promoteur reconnu dans le monde de la boxe professionnelle. L’événement rassemblera plusieurs grands noms de la boxe. Au programme, une démonstration de mini-boxe (enfants), ainsi que des cours de groupe pour adolescents et adultes, des essais pour tous, des signatures d’autographes et des prises de photo sont également prévus.

Pour toute question concernant l’activité ou les options de partenariat possibles, veuillez contacter Mme Leclair au 450 755-6585. Il est aussi possible de faire un don en ligne pour soutenir la cause, au www.votrefondation.org.