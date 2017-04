La 18e édition de la Marche pour l’Alzheimer de Lanaudière s’annonce familiale et festive!

La Société Alzheimer de Lanaudière est heureuse d’annoncer la 18e édition de sa marche annuelle de sensibilisation et de financement qui aura lieu le 28 mai prochain. Cette année, l’événement fait peau neuve et propose des jeux gonflables et de l’animation pour les enfants dès 8h30 sur chacun des sites de marche de la région soit St-Charles-Borromée et Terrebonne. À 10 h, les familles sont invitées à emprunter le parcours de 5 km qui est entrecoupé d’une pause santé. L’initiative lanaudoise a fait des petits! C’est donc d’un océan à l’autre que jeunes et moins jeunes sont invités à marcher pour faire une différence dans la vie des personnes atteintes et de leurs aidants, tout en se mettant en forme!

Pour la présidente d’honneur de la marche de Terrebonne, Mme Martine Vézina kinésiologue et présidente de l'entreprise Le Plaisir de Bouger!, l’aspect mise en forme de l'événement n’est pas à négliger considérant les études qui démontrent que de saines habitudes de vies peuvent aider à prévenir les maladies cognitives. Impliquée depuis trois ans en tant que présidente d’honneur, il est tout naturel pour Mme Vézina de participer à la marche : « étant propriétaire d’une entreprise se spécialisant en activités physiques auprès des personnes atteintes de cette maladie, je suis très bien placée pour comprendre à quel point bouger est important pour tout le monde. Il est primordial que les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ainsi que leur famille aient accès aux meilleurs services qui soient. Les sommes amassées dans le cadre de la Marche pour l’Alzheimer font vraiment une différence en ce sens. »

Pour sa part, Madame Cindy Beausoleil de l’entreprise CIMA Mémoire, en est à sa deuxième année en tant que coprésidente d’honneur de la marche de St-Charles-Borromée. « Travaillant auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentés, je suis sensible à la réalité des aidants et à celle des personnes atteintes. J’aspire à joindre mes efforts à ceux des intervenants et des organismes, dont la Société Alzheimer; pour soutenir et faire une différence. »

Au Québec, on estime qu’il y a 17 personnes par jour qui apprennent qu’elles sont atteintes d'une maladie cognitive. Aujourd'hui, 141 000 Québécois et 564 000 Canadiens sont atteints d'une maladie cognitive. Dans Lanaudière, cela représente 8 000 personnes et d'ici 15 ans, on prévoit une augmentation de 66 % de personnes atteintes. Pour chacune d'elles, on compte en moyenne trois proches aidants et parfois jusqu’à huit ! C’est dire combien de personnes sont touchées par la maladie.

Les Lanaudois qui désirent s’inscrire à la marche de Terrebonne ou de St-Charles-Borromée peuvent le faire en ligne à support.alzheimer.ca, par téléphone au 450 759-3057 ou sur place, le matin de la marche dès 8 h 30. Le rendez-vous de St-Charles-Borromée est au Centre communautaire Alain Pagé situé au 10 rue Pierre de Coubertin. À Terrebonne, le départ se fera à l’école Armand-Corbeil situé au 795, rue J.-F Kennedy Ouest. L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps!