Desjardins poursuit sa mission avec Défis-Logis Lanaudière

La Caisse Desjardins de Joliette est fière d’annoncer son appui financier de 25 000 $ à Défis-logis Lanaudière dans le cadre de la construction de son immeuble à logements s’adressant à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. « La mission de Défis-logis rejoint celle de Desjardins, mentionne Jean Denommé, directeur général de la Caisse, elle contribue au mieux-être des personnes et des collectivités. » Aussi, il ajoute sa fierté à participer à ce projet qui permettra aux résidents d’atteindre une certaine autonomie et valorisation.

Mission du projet : Ce projet d’habitation de 12 logements, situé à Saint-Charles-Borromée, permet à des adultes, hommes et femmes de 18 ans et plus, vivant avec une déficience légère et moyenne ou un trouble du spectre de l'autisme et ne présentant aucun risque pour eux-mêmes et pour les autres, de vivre en logement. Ces personnes ont une autonomie suffisante ou un potentiel d’autonomie suffisant pour vivre seules en appartement avec de l’aide et/ou de la supervision.

Objectifs : Les objectifs de Défis-logis est de fournir des appartements avec un encadrement et une salle commune qui se veut un milieu d’apprentissage à la vie en appartement par le développement des compétences pour une sécurité alimentaire et une capacité d’autogestion face à des problèmes quotidiens. Tel que cité par Lise Rainville, présidente de Défis-logis : «Toutes ces personnes ont exprimé leur désir de vivre en appartement et se sont engagées dans ce projet. Elles prennent des décisions par elle-même tout en acceptant de l’aide pour arriver à les réaliser. Vivre en appartement c’est plus qu’un toit, c’est prendre sa vie en main et être reconnu comme un individu à part entière, un citoyen.»