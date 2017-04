Atelier horticole : couvre-sol végétal, l’autre alternative !

Maison et jardins Antoine-Lacombe organise un atelier horticole sur les couvre-sols le samedi 29 avril prochain. L’atelier en matinée ayant affiché complet dès la sortie de la programmation, une deuxième plage horaire est ouverte aux réservations le samedi 29 avril à 14 h.

Pelouse chétive, ombre dense, racines d’arbre superficielles et endroits difficiles sont une réalité pour vous? Les couvre-sols sont peut-être la solution, encore s’agit-il de bien les choisir! Faites le tour des jardins et voyez en un clin d’œil les différentes options pour un parterre réussi! Démonstration au programme, apportez votre carnet de notes.

L’événement aura lieu, beau temps, mauvais temps. L’atelier est dirigé par Patrick Forest, horticulteur en chef. Communicateur hors pair, il vous fait part de son expertise et vous apportera de précieux conseils.

L’atelier est offert gratuitement et la réservation est obligatoire (par téléphone : 450 755-1113 ou en ligne au www.antoinelacombe.com). Pour plus de détails, abonnez-vous au bulletin électronique l’Info Culture ou consultez le site Web de Maison et jardins Antoine-Lacombe.