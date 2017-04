Une tradition qui se poursuit avec le 11e édition du Gala du Préfet de la MRC Matawinie

Le cabinet de campagne de Centraide Lanaudière pour la MRC de Matawinie est heureux de lancer la 11e édition du Gala du Préfet de la MRC de Matawinie. Ce souper-bénéfice, invitant les fins gourmets et les gens d’affaires, se tiendra le mercredi 27 avril prochain, au Centre culturel de Saint-Jean-de-Matha, situé au 86, rue Archambault, à Saint-Jean-de-Matha.

M. Gaétan Morin, préfet de la MRC de Matawinie, soutient qu’il est choyé d’assurer une fois de plus la présidence d’honneur de cette activité de financement au profit de Centraide Lanaudière. Il précise : « l’activité, ayant récolté près de 325 000$ depuis sa première édition, est un précieux levier pour les organismes communautaires de la région. Avec l’aide de Centraide Lanaudière, les organismes peuvent se concentrer davantage sur leur mission première. Du plus, nous aurons la chance, pour cette édition, d’accueillir Madame Lise Thériault à titre d’invitée spéciale.»

Tel que le soulignait monsieur Sylvain Lafortune, vice-président du cabinet de la MRC Matawinie : « En 2016, lors de la plus récente attribution, Centraide Lanaudière a remis pas moins de 120 460$ auprès de 23 organismes actifs sur le territoire de la Matawinie. » Comme le mentionnait Madame Carole Lépine, coordonnatrice de Parrainage civique, un des organismes soutenu par Centraide : «Ce gala est une importante levée de fonds pour Centraide Lanaudière. Quoi de mieux que de contribuer tout en ayant du plaisir.»

Les gens intéressés à soutenir leur communauté sont invités à former une table de huit (8) personnes ou à se joindre à un groupe déjà existant. La soirée débutera dès 18 h avec un apéritif. Le coût du billet est de 130 $. En plus de soutenir la cause de Centraide Lanaudière, cette soirée représente un excellent moment de réseautage et de rencontres amicales pour l’ensemble des convives.

Pour de plus amples informations ou pour réserver votre place, veuillez communiquer avec Centraide Lanaudière au 450 752-1999 poste 229 ou par courriel à comptabilite@centraide-lanaudiere.com