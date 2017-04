La campagne Vétoquinol rassemble ses employés pour une bonne cause

L’année 2016 représente un record pour la campagne Vétoquinol qui a remis à Centraide Lanaudière la somme de 14 173,50$. L’entreprise lavaltroise trouve toujours le moyen de se surpasser année après année pour la cause Centraide qui touche toute la région.



Madame Élyse Houle, directrice de la campagne, a fait équipe avec son comité pour une 19e année consécutive et se dit très satisfaite des résultats : « Nous sommes fiers d’avoir établi un autre record! Surtout, merci à notre généreuse patronne, Mme Diane Bourassa; sans son soutien à la cause, rien de tout ça ne serait possible».

Au fil du temps, la campagne Vétoquinol a su rester stimulante et rassembleuse. Le montant total recueilli comprend 11 173,50$ d’activités et 3 000$ de don corporatif remis par la Direction de l’entreprise. Que ce soit pour un tournoi de dekhockey, une journée jeans ou des jeux-questionnaires, les employés étaient présents, impliqués et fiers de contribuer à la cause. L’argent amassé permettra à Centraide de soutenir 92 organismes dans la région de Lanaudière.