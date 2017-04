Le Joliette Social Derby - Une compétition numérique amicale!

La Société de développement du centre-ville et la Ville de Joliette sont fébriles à l’idée de lancer la toute première édition du Joliette Social Derby! Inspirée d’un concept initié par la ville de Rennes en France, cette sympathique compétition se tiendra sur Instagram du 1er au 30 juin 2017. L’objectif? Faire rayonner des zones résidentielles et commerciales du centre-ville de Joliette.

Du 1er au 26 mai à midi, les amateurs d’Instagram pourront s’inscrire en équipe de 2 à 4 personnes au www.joliettesocialderby.com. Les quatre équipes retenues devront ensuite animer des comptes Instagram spécialement créés pour chacune, dans le but de performer au pointage et de repartir avec le grand prix de 1000 $ en argent! Des prix de participation seront également tirés au hasard parmi tous les participants de la compétition.

En faisant valoir des photos reflétant le milieu de vie, le dynamisme commercial et les attraits typiques de leur secteur respectif, attribué par tirage au sort, les équipes devront notamment générer des publications engageantes et susciter un maximum d’abonnements. Pour l’occasion, le territoire élargi du centre-ville sera divisé en quatre zones distinctes.

Les règlements du présent concours sont détaillés au www.joliettesocialderby.com. La Société de développement du centre-ville et la Ville de Joliette tiennent à remercier les villes de Québec et de Rennes pour l’inspiration et le soutien apporté dans le déploiement de cette édition lanaudoise!