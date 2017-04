Opération Enfant Soleil remet 49 821 $ au CISSS de Lanaudière et à quatre établissements de la région

Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, le porte-parole d’Opération Enfant Soleil Philippe Fehmiu a remis 21 883 $ au CISSS de Lanaudière, soit 13 045 $ au Centre hospitalier régional de Lanaudière et 8 838 $ à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur. Quatre octrois ont également été versés à des établissements de la région. À ce jour, un montant de 1 428 898 $ a été attribué dans la région de Lanaudière afin d’offrir les meilleurs soins aux enfants ainsi qu’une qualité de vie optimale en période d’hospitalisation grâce à l’aménagement d’espaces favorables à leur guérison.

Mathilde et Isaac Messier, 8 et 6 ans, Enfants Soleil de Lanaudière

L’ataxie télangiectasie est une maladie génétique dégénérative très rare qui affecte l’équilibre, la force et le tonus musculaire, et qui menace sérieusement le système immunitaire avec un risque accru de développer un cancer. C’est le diagnostic auquel la petite Mathilde est confrontée à l’âge de 18 mois et qu’elle partagera quelques mois plus tard avec son petit frère, Isaac. En 2012, on apprend qu’Isaac est atteint de leucémie; il devra subir 99 semaines de traitements. Ces enfants courageux comblent d’amour leur famille et, ensemble, ils apprennent à vivre un jour à la fois.

Les histoires des Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec seront présentées le 4 juin lors du Téléthon Opération Enfant Soleil, diffusé sur le réseau TVA de 7 h à 22 h, en direct du Centre de foires d’ExpoCité à Québec.

Détail des octrois

13 045 $ remis au CISSS de Lanaudière - Centre hospitalier régional de Lanaudière

La somme remise servira à l’achat d’un appareil portatif permettant d'évaluer la fonction urinaire des enfants et d’intervenir selon les besoins. Cet octroi permettra également l’achat de deux fauteuils et de trois sphygmomanomètres. Depuis 1992, Opération Enfant Soleil a remis 661 937 $ à ce centre.

8 838 $ remis au CISSS de Lanaudière - Hôpital Pierre-Le Gardeur

Afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau-nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offriront la somme de 4 419 $ chacun pour l’achat de deux appareils de prise des paramètres physiologiques et de trois saturomètres portatifs mesurant instantanément et en continu la quantité d’oxygène dans les artères. Depuis 2004, Opération Enfant Soleil a remis 298 928 $ à ce centre.

27 938 $ remis à quatre établissements de la région

L’École secondaire de l'Achigan a reçu un montant de 11 701 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil, visant à prévenir la maladie chez les jeunes par l’activité physique. Cette somme servira à l’achat d’équipements de football, comprenant des casques, des ballons et des équipements de protection. Grâce à ce sport, les élèves apprendront une variété d’exercices de mise en forme et une méthode de travail efficace, acquerront la capacité à travailler en équipe et développeront leur estime de soi, liée à la reconnaissance de leurs compétences.

Le CPE Les Petites Girouettes a reçu un montant forfaitaire de 7 409 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil pour l’acquisition de circuits psychomoteurs. Ces circuits permettront aux enfants de grimper, de se suspendre et de marcher en équilibre. Grâce à ce matériel, les enfants pourront acquérir graduellement de l'autonomie dans la satisfaction de leurs besoins physiques et physiologiques.

Accueil Jeunesse Lanaudière a reçu un montant de 5 916 $ du Fonds Marie-Soleil Tougas d’Opération Enfant Soleil pour favoriser l’accès à un camp de répit et pour l’achat de matériel. Ce camp permettra aux jeunes de vivre une expérience positive dans un milieu sain et sécuritaire.

Le CPE Le Chat Perché a reçu un montant de 2 912 $ du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil pour l’acquisition de dix tricycles qui serviront lors des sorties extérieures. Ces derniers apporteront une diversité attrayante pour les enfants en leur offrant une autre possibilité de bouger selon leurs intérêts, tout en contribuant au développement de leur motricité globale. Depuis 2016, cet organisme a reçu 21 064 $ d’Opération Enfant Soleil.