Deux Prairiquoises honorées lors de la cérémonie de remise de médailles du Lieutenant-gouverneur pour les aînés

Deux Prairiquoises se sont vu remettre la médaille du Lieutenant-gouverneur lors de la cérémonie qui s’est déroulée le 25 mars dernier. Il s’agit d’une belle marque de reconnaissance pour mesdames Jacqueline Villeneuve et Marie Adam qui ont consacré chacune plus de 50 ans de bénévolat dans la communauté auprès de la Croix-Rouge et Héma-Québec.

Les membres du conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies tiennent à féliciter les deux récipiendaires prairiquoises, mesdames Jacqueline Villeneuve et Marie Adam, pour leur altruisme et leur implication auprès de la communauté. «Cette distinction est un honneur qui jaillit sur l’ensemble de notre communauté tout en étant source d’inspiration pour toute la population», mentionne le maire, monsieur Alain Larue.