Remise des médailles du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse 2017 Distinction honorifique pour cinq étudiants du Cégep régional de Lanaudière

Dans le cadre de son programme de distinctions honorifiques, l'Honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec, a remis ce samedi 25 mars, les Médailles du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse à cinq récipiendaires du Cégep régional de Lanaudière.

Cette cérémonie, qui s’est déroulée au collège Esther-Blondin, avait pour but de reconnaître l’engagement, la détermination et le dépassement de soi d’étudiants qui s’impliquent et qui ont une influence positive au sein de leur milieu scolaire ou de leur communauté.

Félicitations à Xavier Martin, étudiant en Gestion de commerce et Valérie Bergeron, étudiante en Arts, lettres et communication, option Littérature, du Cégep à Joliette, à Ines Ryme Zora Benadda, étudiante en Sciences humaines, profil Individu et Félix Tremblay, étudiant en Sciences humaines, profil Monde du Cégep à L’Assomption, ainsi qu’à Benjamin Paré Wild, étudiant en Sciences humaines, profil Individu, du Cégep à Terrebonne!