2e édition de l’activité serveur d’un soir pour Centraide Lanaudière

Mardi le 28 mars dernier, le Sim’s Irish pub de Joliette a accueilli près de 160 personnes dans une ambiance chaleureuse à l’occasion de la deuxième édition de l’activité « Serveur d’un soir ». Cette soirée, qui a fait salle comble, a permis d’amasser 8 918$ pour Centraide Lanaudière.

L’activité de type 5 à 7 allongé, organisé par le cabinet Centraide de Joliette, a permis de rassembler les nombreux convives autour d’un but commun visant à aider les plus démunis de la région de Lanaudière. Cette activité-bénéfice pour Centraide a été rendu possible grâce aux 13 personnalités d’affaires reconnues dans la MRC de Joliette qui ont généreusement accepté de porter le plateau de service, et aux commanditaires de l’événement : Produits Kruger, le Centre Culturel de Joliette, Bourgeois Chevrolet, le Sim’s Irish Pub et Meubles JC Perreault. Soulignons également la présence de Mme Colombe Lafrenière coordonnatrice de la Maison des jeunes de Joliette, La Piaule, l’un des organismes soutenus par Centraide Lanaudière.

Chaque année, des gens d’affaires bénévoles se réunissent pour former un cabinet et travaillent en partenariat avec Centraide Lanaudière pour faire de la campagne de financement une réussite. Les fonds amassés permettront à Centraide Lanaudière de soutenir 92 organismes de la région et d’intervenir dans 4 champs d’action : soutenir la réussite des jeunes, assurer l’essentiel, briser l’isolement social et bâtir des milieux de vie rassembleurs.

Sur la photo :

Manon St-Germain de la Ville de Joliette, Ginette Mailhot de Capital Humain Plus, André Tousignant de Benny & Co, Sylvianne Servant et Éric Leblanc des Produits Kruger, Luc Delangis d’Émulsions Bourget, Denis Deschênes de Desjardins Entreprise, Guy Bénard de la BDC, Benjamin Laporte de Dunton Rainville, Mathieu Dufresne de La Turquoise, Marie-Élène Corbeil de MEC Événements, Nicolas Framery du Centre de Développement économique de Joliette et Anne-Chloé Gravel de Dunton Rainville, tous deux membres du cabinet Centraide et Martine Jean, coordonnatrice de la campagne pour Centraide Lanaudière.