Bilan de saison hivernale 2016-2017: Une saison quasi parfaite

Démarrée de façon explosive à la mi-novembre, avec le succès lié à la promotion des marchés de Noël de Joliette, L’Assomption et Terrebonne, la saison touristique hivernale a été exceptionnelle dans Lanaudière, jusqu’au début des semaines de relâche alors que la pluie est venue gâcher un parcours presque parfait. L’achalandage est en hausse tous les mois dans les lieux d’hébergement et dans les attraits, mais plus particulièrement en décembre et janvier.

Plusieurs indicateurs de performances, jumelés à une enquête à laquelle 88 entreprises touristiques ont répondu, nous permettent d’analyser les principales tendances liées à l’achalandage, de décembre 2016 à mars 2017.

En voici les faits saillants :

• L’achalandage des attraits touristiques était en croissance tous les mois, mais plus particulièrement en décembre et en janvier.

• Les lieux d’hébergement présentent aussi des résultats positifs tous les mois.

• Les entreprises participant à la campagne de promotion hivernale coordonnée par Tourisme Lanaudière ont obtenu des résultats résolument supérieurs à celles n’ayant pas participé.

• Les taux d’occupation en hébergement ont connu une importante hausse en décembre (+ 13 %), janvier (+ 16 %) et février (+ 6 %).

• En hébergement, les marchés américains et ontariens sont ceux ayant le mieux progressé à l’hiver 2016-2017.

• Toutes les clientèles visées par les stratégies promotionnelles hivernales ont généré une progression de leur achalandage

• Le site Web principal de Tourisme Lanaudière a connu une légère baisse d’achalandage (– 7 %) qui s’explique par la transition vers la nouvelle plateforme Web effectuée au 15 décembre 2016 (perte temporaire de référencement naturel).

• Le site Web Paysdelamotoneige.com a généré, à lui seul, 103 000 sessions cet hiver.

• Le site Web dédié aux pourvoiries de Lanaudière a connu une progression de 19 % de son achalandage en saison hivernale.

Au cours des derniers mois, Tourisme Lanaudière a réalisé différentes actions visant à rejoindre la clientèle hivernale : poursuite des stratégies visant à faire augmenter la notoriété de la région avec une offensive télé mettant en vedettes des faits insoupçonnés, campagne motoneige orientée sur plusieurs marchés (intra-Québec, Ontario, É.-U.) et promotion internationale via Québec Authentique, un concept promotionnel réalisé en collaboration avec Tourisme Mauricie.

Une industrie en plein développement

Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière, n’est pas surpris des résultats positifs : « Outre le facteur météo qui fut favorable à l’industrie cette année, nous sentons un réel engouement pour la région. La diversité de notre offre hivernale, qui se distingue par son caractère authentique, jumelé aux différentes actions, contribue à faire rayonner la région. »

Vous pouvez consulter l’analyse détaillée des résultats de saison hivernale au :

https://lanaudiere.blob.core.windows.net/media/5597/bilan_hiver_2016-17_vc.pdf