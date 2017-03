Semaine de la valorisation de la langue française au Cégep à Joliette

Dans le cadre de la Francofête, le Cégep à Joliette a célébré à sa façon le français et la francophonie, en tenant sa première édition de la Semaine de la valorisation de la langue française. L’ensemble des activités, qui avait lieu du 16 au 24 mars, a connu un grand succès auprès de la communauté collégiale. Étudiants, enseignants et membres du personnel ont été nombreux à participer.

Concours de création littéraire, dictée, concours de twittérature, combat de poésie, activité « Micro-libre » et tenue d’un kiosque de romans jeunesse ont ponctué cette semaine. Le tout s’est conclu par une remise de prix, le vendredi 24 mars dernier.

Un usage adéquat et de qualité de la langue française est très important pour le Cégep à Joliette. Les enseignants ont à cœur de bien sensibiliser les étudiants, notamment le programme Techniques de bureautique qui, en plus de cette semaine d’activités, organise annuellement un concours où l’amélioration et l’excellence et français sont récompensées.

Le Cégep tient à remercier tous les membres du comité de la Semaine de la valorisation de la langue française, ainsi que tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cette 1re édition. Leur créativité et leur passion pour la langue française en favorisent le rayonnement, tant au sein de notre établissement que dans notre communauté!