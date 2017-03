Jacques Lane reçoit la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés

C’est à l’occasion d’une cérémonie tenue le 25 mars dernier que Monsieur Jacques Lane a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés des mains de l’honorable J. Michel Doyon. Une distinction bien méritée pour ce bâtisseur et bénévole depuis plus de 60 ans dans le Grand Joliette.

« Tous reconnaissent depuis longtemps l’importance et la contribution de M. Jacques Lane dans la communauté. Je suis très fier de souligner l’attribution de ce prestigieux prix à cet homme généreux et dévoué, dont la candidature fut soumise par la Ville de Joliette. », de mentionner M. Alain Beaudry, maire.

Un parcours des plus impressionnants

Notamment à l’origine des comptoirs vestimentaires de la Saint-Vincent-de-Paul de Joliette et de la maison Hébergement d’urgence Lanaudière de Joliette et Terrebonne, M. Lane se distingue comme étant un bénévole des plus importants pour le développement de la région.

En plus des divers rôles occupés à la Cathédrale de Joliette, M. Lane s’est impliqué au sein de plusieurs comités dont le comité de location des Habitations à loyers modiques (HLM) et le comité arbitral de l’assurance-chômage.

Dirigeant et président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Joliette pendant plus de 30 ans, il aura également siégé sur le comité de sélection des bénévoles de la Ville de Joliette, sur le comité fondateur de la Maison Arthur-Beauséjour en plus de s’impliquer auprès du Conseil provincial de la Société Saint-Vincent-de-Paul.

Marque de reconnaissance

La Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés vise à récompenser les personnes s’étant démarquées par leur engagement bénévole soutenu, qui a débuté ou qui s’est poursuivi au-delà de l’âge de 64 ans, par leur contribution dans leur milieu de vie ou par leur implication dans l’atteinte de la mission d’un organisme.

La Ville de Joliette tient à féliciter M. Lane pour cet accomplissement et le remercie pour son apport exceptionnel dans les milieux social et communautaire du Grand Joliette. Elle en profite également pour applaudir chaleureusement Mesdames Marie Adam et Jacqueline Villeneuve, également récipiendaires et toutes deux originaires de Notre-Dame-des-Prairies.