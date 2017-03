Un grand lapin pour une grande cause !

Encore une fois cette année, l’Association sclérose en plaques de Lanaudière fait tirer un lapin de chocolat Giacomo géant d’une valeur de 105 $ ! Le lapin de Pâques pèse 4200 g et mesure 93 cm de haut et 37 cm de large et ne contient pas d’arachides.

Votre participation à ce tirage est une aide précieuse pour les Lanaudois vivant avec la sclérose en plaques. Les profits de cette campagne de financement sont à 100 % redistribués pour les activités et les services aux membres de l’ASEPL, dans Lanaudière. Une partie des profits sera également versée à la recherche d’un traitement de la sclérose en plaques.

Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 5 $ le billet ou 3 billets pour 10 $ au 200 de la rue de Salaberry, bureau 307 à Joliette. Nous pouvons nous déplacer pour livrer les billets et le lapin gagnant (6 billets et +).

Le tirage aura lieu le vendredi 7 avril 2017 et est commandité par Harnois Groupe pétrolier.