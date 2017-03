Des étudiants en Technologie du génie civil au Cégep à Joliette se démarquent à l’ÉTS

Deux équipes d’étudiants du programme Technologie du génie civil du Cégep à Joliette se sont démarquées en remportant la 3e et la 5e position lors de la 15e édition de la compétition de Pont-Pop, organisée par l’École de technologie supérieure à Montréal, le 25 février dernier.

Les étudiants ont été appelés à mettre en pratiques les théories apprises et ont dû tenter de relever le défi de fabriquer un pont résistant et esthétique en utilisant comme seuls matériaux des bâtons de popsicle, des cure-dents en bois, de la colle blanche et de la soie dentaire. Les équipes ont travaillé environ 200 heures sur chaque pont, et ce, en dehors des heures de cours du programme.

Au moment de la compétition, leurs ponts étaient soumis à une charge normale en flexion pour évaluer leur résistance qui a atteint dans le cas d’une des deux équipes le chiffre impressionnant de 2 505 kg. L’esthétique et l’originalité faisaient également partie des critères évalués par les juges.

Des prix totalisant 10 000 $ de bourses ont été offerts par l’ÉTS et différents ordres du domaine de la construction.

Félicitations aux deux équipes!



Le domaine du génie civil t’intéresse? Il est encore temps de s’inscrire pour la session d’automne 2017!

Le Cégep à Joliette offre le programme Technologie du génie civil depuis plus de 40 ans et est fort bien reconnu par les employeurs. Cette formation de trois ans mène à un diplôme d’études collégiales (DEC) et ouvre de nombreuses portes à l’université (tout programme universitaire ne requérant pas de préalable particulier), ainsi que sur le marché du travail. Elle s’adresse à des personnes qui aiment le travail concret et manuel, qui font preuve de minutie et de précision et qui souhaitent apprendre, entre autres, à analyser en laboratoire les propriétés physiques et mécaniques des matériaux, à lire, interpréter et dessiner des plans et à réaliser des plans d’aqueduc, de rues et de lotissements.

Les élèves désirant présenter une demande d’admission pour le 2e tour pour l’automne prochain peuvent le faire en ligne, via le Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM), entre le 23 mars et le 20 avril 2017.



Sur la photo 1 : En 3e position, avec une charge de 2 505 kg, l’équipe composée de Jérémy Champagne, Samuel Lemieux, Ritchy Ouellet, Mathieu Pilon et Joey Servant.

Sur la photo 2 : En 5e position, avec une charge de 1 870 kg, l’équipe composée de Jasmin Faucher, William Majeau et Michaël Morin.