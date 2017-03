Pour beaucoup de personnes, le simple n’est plus suffisant puisqu’on désire également bénéficier d’une connexion performante. Mais dans quels pays la connexion internet est-elle la plus rapide au monde ?

Le « State of the Internet Report » d’Akamai

Spécialisée dans la mise en cache de contenus web, la société américaine Akamai Technologies a publié les résultats de sa traditionnelle étude « State of the Internet Report » pour le 3e trimestre 2016.

Les chiffres montrent que l’Asie bénéficie d’excellentes performances internet, avec une vitesse moyenne de connexion de 26,3 Mb/s pour la Corée du Sud (1e du classement) ; 20,1 Mb/s à Hong Kong (2e) ; 18,2 à Singapour et 18,0 Mb/s au Japon.

En Europe, certains pays ont également des scores tout à fait appréciables. Notamment, les pays scandinaves arrivent en tête : 20,0 Mb/s pour la Norvège (3e du classement mondial) ; 19,7 Mb/s en Suède (4e) ; 17,6 Mb/s en Finlande et 16,6 Mb/s au Danemark. D’autres pays européens sont bien lotis, comme la Suisse (avec une moyenne de 18,4 Mb/s), les Pays-Bas (17,3 Mb/s) et la Lettonie (16,9 Mb/s).

Enfin, les États-Unis sont à la 12e place du classement, avec une vitesse moyenne de connexion de 16,3 Mb/s.

Et les performances au Canada ?

Quant à lui, le Canada présente une moyenne de 13,8 Mb/s pour le 3e trimestre 2016. Plus précisément :

88% des connexions sont supérieures à 4 Mb/s.

52% sont à plus de 10 Mb/s (soit une hausse de 20% par rapport à l’année précédente).

31% sont supérieures à 15 Mb/s (+48% par rapport au 3e trimestre 2015).

Enfin, la connexion mobile moyenne au Canada est la plus élevée du continent américain, avec 8,9 Mb/s.

Quoi qu’il en soit, pour bénéficier de connexions internet performantes à un tarif raisonnable, il est essentiel de sélectionner un fournisseur d'accès internet dont les forfaits sont particulièrement intéressants.

Conclusion

Ainsi, la vitesse de connexion à internet est la plus rapide dans les pays asiatiques et scandinaves (avec des moyennes de 16,6 Mb/s à 26,3 Mb/s pour les plus performants). Avec une moyenne générale de 13,8 Mb/s et une connexion mobile de 8,9 Mb/s, le Canada progresse dans le classement.